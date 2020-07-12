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    Marine Minute: CFT Cancelled

    Marine Minute: CFT Cancelled

    UNITED STATES

    12.07.2020

    Audio by Lance Cpl. Mellizza Bonjoc 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M LANCE CORPORAL MELLIZZA BONJOC WITH YOUR MARINE MINUTE,

    THE COMMANDANT OF THE MARINE CORPS RECENTLY WAIVED THE SEMI-ANNUAL COMBAT FITNESS TEST OR CFT FOR THE REST OF 2020.

    THE CFT HAS BEEN CANCELLED DUE TO A RECENT SPIKE IN COVID CASES NATIONWIDE.

    ACCORDING TO MARADMIN 731/20, ALL MARINES WHO HAVE NOT CONDUCTED A CFT PRIOR TO THIS UPDATE WILL NOT DO SO FOR THE DURATION OF THE CALENDAR YEAR.

    MARINES WHO RAN THE CFT THIS YEAR WILL RETAIN THEIR SCORES.

    CFTS MAY ONLY BE CONDUCTED IF PART OF A COMMAND SCREENING CHECK LIST, PART OF THE PROGRAM OF INSTRUCTION, NEEDED FOR REENLISTMENT, OR FOR THOSE WHO FAILED THE CFT THIS YEAR.

    THE PHYSICAL FITNESS TEST OR PFT REMAINS AN ANNUAL TRAINING REQUIREMENT FOR CALENDAR YEAR 2021.

    THE REQUIREMENTS AND EVALUATION PROCEDURES FOR THE BODY COMPOSITION PROGRAM REMAIN INTACT AS WELL.

    ALTHOUGH THE CFT HAS BEEN SUSPENDED, MARINES ARE STILL REQUIRED TO MAINTAIN MILITARY PHYSICAL STANDARDS AT ALL TIMES.

    STAY SAFE MARINES.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 12.07.2020
    Date Posted: 12.07.2020 14:00
    Category: Newscasts
    Audio ID: 64776
    Filename: 2012/DOD_108091038.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2020
    Genre Newscast
    Location: US
    High-Res. Downloads: 2
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: CFT Cancelled, by LCpl Mellizza Bonjoc, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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