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    Marine Minute: Immediate Action Updates

    Marine Minute: Immediate Action Updates

    UNITED STATES

    08.28.2020

    Audio by Lance Cpl. Mellizza Bonjoc 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M LANCE CORPORAL MELLIZZA BONJOC, WITH YOUR MARINE MINUTE.

    THE MARINE CORPS HAS RECENTLY DROPPED MARADMIN 491/20, AND HERE’S WHAT IT MEANS FOR YOU.

    STARTING SEPT. 1, 2020, PHOTOGRAPHS WILL NO LONGER BE AUTHORIZED FOR CONSIDERATION BY PROMOTION BOARDS AND SELECTION PROCESS PERTAINING TO ASSIGNMENT, TRAINING, EDUCATION, AND COMMAND.

    THIS PROHIBITION ALSO INCLUDES OFFICIAL PHOTOS IN THE OFFICIAL MILITARY PERSONNEL FILE, ALONG WITH PHOTOS SUBMITTED IN CORRESPONDENCE BY INDIVIDUAL MARINES.

    THIS FOLLOWS THE MILITARY’S IMMEDIATE ACTIONS TO ADDRESS DIVERSITY, INCLUSION, AND EQUAL OPPORTUNITIES FOR SERVICE MEMBERS.

    SPECIFIC CHANGES TO THE REFERENCES AND OTHER SERVICE DIRECTIVES REGARDING PROCESSES THAT USE OFFICIAL PHOTOGRAPHS WILL BE RELEASED IN SUBSEQUENT MESSAGES.

    WHEN IDENTIFIED, FURTHER ALTERATIONS WILL BE ANNOUNCED AND INCORPORATED IN FUTURE REVISIONS.

    IF THERE ARE ANY QUESTIONS, THE MARINE/COMMAND SHOULD REACH TO THEIR LOCAL COMSTRAT SHOP FOR CLARIFICATION.

    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.28.2020
    Date Posted: 08.31.2020 08:37
    Category: Newscasts
    Audio ID: 64157
    Filename: 2008/DOD_107965164.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2020
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 10
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Immediate Action Updates, by LCpl Mellizza Bonjoc, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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