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    Dover Air Force Base Pharmacy Changes PSA

    Dover Air Force Base Pharmacy Changes PSA

    UNITED STATES

    04.24.2020

    Audio by Tech. Sgt. Esteban Esquivel 

    436th Airlift Wing Public Affairs

    THIS IS A DOVER AIR FORCE BASE PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT. IN RESPONSE TO COVID-19, THE DOVER AIR FORCE BASE PHARMACY IS OPEN TO RETIREES, THEIR DEPENDENTS, AND VETERANS HEALTH ID CARD HOLDERS ON WEDNESDAY AND SATURDAY ONLY. ACTIVATE YOUR PRESCRIPTION BEFORE ARRIVAL, USE CURBSIDE PHARMACY PICK UP, OR REGISTER FOR MAIL ORDER SERVICES THROUGH EXPRESS SCRIPTS. FOR MORE INFORMATION VISIT WWW.DOVER.AF.MIL/CORONAVIRUS OR CALL 302-677-2019.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.24.2020
    Date Posted: 04.25.2020 09:38
    Category: Newscasts
    Audio ID: 63487
    Filename: 2004/DOD_107787257.mp3
    Length: 00:00:30
    Year 2020
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Dover Air Force Base Pharmacy Changes PSA, by TSgt Esteban Esquivel, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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