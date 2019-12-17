I'M CORPORAL NATHAN HALL WITH YOUR MARINE MINUTE.
MARINES WITH MARINE FORCES EUROPE AND AFRICA AND MEMBERS OF THE ROYAL MOROCCAN ARMED FORCES, PARTICIPATED IN THE
HUMANITARIAN MINE ACTION PROGRAM TRAINING ON DECEMBER 12 TH AT KENITRA, MOROCCO. MARINES CONDUCTED MINE CLEARING TRAINING
WITH THE MOROCCANS TO HELP INCREASE OVERALL EOD CAPABILITY AND ALLOW THE MOROCCANS TO TRAIN OTHER MOROCCAN ARMED FORCES IN MINE
CLEARING. EOD TECHNICIAN SERGEANT ZAKARY KERR HAD THIS TO SAY, “SO WHAT WE’RE DOING IN THIS TEACH BACKS IS WE’RE ALLOWING THE STUDENTS
TO USE MATERIAL FROM EOD LEVEL ONE, WHICH IS WHAT THEY WILL BE VALIDATED ON IN THE SPRING AND TEACH THAT BACK SO THEY CAN
BECOME MORE FAMILIAR WITH THE MATERIAL THAT THEY WILL ACTUALLY BE GRADED ON THEN.”
THE FIRST MOROCCAN EOD TECHS WILL EARN
THEIR BADGES BY THE END OF MARCH.
MARINE AIR-GROUND TASK FORCE-CRISIS
RESPONSE-AFRICA REMAINS READY TO RESPOND TO
MISSIONS AS DIRECTED BY AFRICA COMMANDS.
THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.
|Date Taken:
|12.17.2019
|Date Posted:
|12.17.2019 13:51
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|61966
|Filename:
|1912/DOD_107534827.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2019
|Genre
|Newscast
|Location:
|US
|Web Views:
|5
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
|Podcast Hits:
|0
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