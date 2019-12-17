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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    12.17.2019

    Audio by Cpl. Nathan Hall 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL NATHAN HALL WITH YOUR MARINE MINUTE.

    MARINES WITH MARINE FORCES EUROPE AND AFRICA AND MEMBERS OF THE ROYAL MOROCCAN ARMED FORCES, PARTICIPATED IN THE
    HUMANITARIAN MINE ACTION PROGRAM TRAINING ON DECEMBER 12 TH AT KENITRA, MOROCCO. MARINES CONDUCTED MINE CLEARING TRAINING
    WITH THE MOROCCANS TO HELP INCREASE OVERALL EOD CAPABILITY AND ALLOW THE MOROCCANS TO TRAIN OTHER MOROCCAN ARMED FORCES IN MINE
    CLEARING. EOD TECHNICIAN SERGEANT ZAKARY KERR HAD THIS TO SAY, “SO WHAT WE’RE DOING IN THIS TEACH BACKS IS WE’RE ALLOWING THE STUDENTS
    TO USE MATERIAL FROM EOD LEVEL ONE, WHICH IS WHAT THEY WILL BE VALIDATED ON IN THE SPRING AND TEACH THAT BACK SO THEY CAN
    BECOME MORE FAMILIAR WITH THE MATERIAL THAT THEY WILL ACTUALLY BE GRADED ON THEN.”

    THE FIRST MOROCCAN EOD TECHS WILL EARN
    THEIR BADGES BY THE END OF MARCH.

    MARINE AIR-GROUND TASK FORCE-CRISIS
    RESPONSE-AFRICA REMAINS READY TO RESPOND TO
    MISSIONS AS DIRECTED BY AFRICA COMMANDS.


    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 12.17.2019
    Date Posted: 12.17.2019 13:51
    Category: Newscasts
    Audio ID: 61966
    Filename: 1912/DOD_107534827.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Nathan Hall, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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