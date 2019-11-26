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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    11.26.2019

    Audio by Cpl. Nathan Hall 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL NATHAN HALL WITH YOUR MARINE MINUTE.


    U.S. MARINES RECENTLY HAD THE CHANCE TO SNIFF OUT THE BEST JOINT OPERATIONAL CAPABILITY LEARNING OPPORTUNITY, ALONGSIDE THEIR JAPAN MARITIME SELF DEFENSE FORCE COUNTERPARTS.

    U.S. MARINE CORPS MILITARY WORKING DOGS WITH HEADQUARTERS AND HEADQUARTERS SQUADRON AND THE JMSDF SOLDIERS CONDUCTED MILITARY WORKING DOG DETECTION TRAINING AT MARINE CORPS AIR STATION IWAKUNI. THE PROVOST MARSHAL’S OFFICE MILITARY WORKING DOGS TRAIN ALMOST FOUR HOURS EVERY DAY DEPENDING ON THE SPECIFICS OF THE WORKING DOG. THEY TRAIN FOR REAL LIFE SCENARIOS, PATROLLING, ODOR DETECTION AND TO INCREASE PHYSICAL FITNESS.

    U.S. MARINE CORPS 1ST LT. JUSTIN WEAVER SAID THAT IN THE FUTURE, THERE MAY BE THE OPPORTUNITY FOR PMO MARINES FROM MCAS IWAKUNI TO USE JMSDF FACILITIES FOR MORE BILATERAL EXERCISES AND TO FURTHER BUILD UPON THEIR FIRMLY ROOTED RELATIONSHIP WITH THE JMSDF.


    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 11.26.2019
    Date Posted: 11.27.2019 08:31
    Category: Newscasts
    Audio ID: 61613
    Filename: 1911/DOD_107476727.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Nathan Hall, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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