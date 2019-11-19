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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    11.19.2019

    Audio by Cpl. Nathan Hall 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL NATHAN HALL WITH YOUR MARINE MINUTE.

    MARINES HAD THE OPPORTUNITY TO TEST THEIR AMPHIBIOUS READINESS CAPABILITIES THIS PAST WEEKEND ALONGSIDE INDIAN ARMY SOLDIERS.

    EXERCISE TIGER TRIUMPH IMPROVES U.S.-INDIAN PARTNERSHIP, READINESS AND JOINT OPERATIONAL CAPABILITIES, AND TOOK PLACE ABOARD THE USS GERMANTOWN WHILE UNDERWAY IN THE BAY OF BENGAL.

    IT GIVES THE U.S. MARINE CORPS AND INDIAN FORCES THE OPPORTUNITY TO WORK TOGETHER, EXCHANGE KNOWLEDGE AND LEARN FROM EACH OTHER ON A RANGE OF MILITARY OPERATIONS FROM HUMANITARIAN ASSISTANCE DISASTER RELIEF TO AMPHIBIOUS OPERATIONS.

    "TIGER TRIUMPH IS A GREAT OPPORTUNITY TO STRENGTHEN OUR RELATIONS WITH INDIA, AND TO SHOW OUR ALLIES THAT EVERY SINGLE ONE OF OUR PARTNERSHIPS MATTER," SAID U.S. MARINE CORPS CPL. FABIAN KOVAC-LEMBCKE.

    THROUGH EXERCISES LIKE THIS THE MARINE CORPS REMAINS A CONSTANT FORCE IN READINESS, STANDING BY TO RESPOND AT ANY TIME OR PLACE.

    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 11.19.2019
    Date Posted: 11.20.2019 09:29
    Category: Newscasts
    Audio ID: 61466
    Filename: 1911/DOD_107452415.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Nathan Hall, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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