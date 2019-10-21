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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    10.21.2019

    Audio by Pfc. Garrett Gillespie 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M Private First Class GARRETT GILLESPIE WITH YOUR MARINE MINUTE.

    MARINES AND SAILORS FROM THE BOXER AMPHIBIOUS READY GROUP AND 11TH MARINE EXPEDITIONARY UNIT, COMPLETED THEIR PARTICIPATION IN COOPORATION AFLOAT READINESS AND TRAINING, IN BRUNEI, OCTOBER 20TH. BRUNEI IS LOCATED TO THE SOUTH WEST OF THE PHILIPPINES IN THE SOUTH CHINA SEA. THE MAIN PURPOSE OF THIS EXCERCISE WAS TO PROMOTE INTEGRATION BETWEEN THE UNITED STATES MARINE CORPS AND THE ROYAL BRUNEI ARMED FORCES. THEY FOCUSED ON SMALL UNIT COHESION BY CONDUCTING URBAN AND JUNGLE WARFARE TRAINING. THE TRAINING EXERCISED THEIR AMPHIBIOUS CAPABILITY AND ALLOWED THE MARINES AND SAILORS TO EXCHANGE KNOWLEDGE, SKILLS AND INFORMATION WITH THE ROYAL BRUNEI ARMED FORCES TO ENHANCE INDIVIDUAL AND TEAM CAPABILITIES. BY CONDUCTING SUCH TRAINING, BOTH ARMED FORCES INTEGRATE DOWN TO THE LOWEST LEVELS, BRINGING THEM CLOSER. MARINES WERE ABLE TO BENEFIT FROM ONE-ON-ONE INTERACTIONS WITH AN IMPORTANT REGIONAL PARTNER. MARINES ARE ALWAYS READY, TO BE THE FIRST TO FIGHT.



    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.21.2019
    Date Posted: 10.22.2019 10:26
    Category: Newscasts
    Audio ID: 60986
    Filename: 1910/DOD_107357222.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by PFC Garrett Gillespie, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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