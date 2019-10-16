(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    10.16.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.


    SERVICE MEMBERS FROM THE PHILIPPINES AND THE UNITED STATES CONDUCT A SMALL ARMS LIVE FIRE ACTIVITY DURING EXERCISE KAMANDAG 3 AT FORT MAGSAYSAY, PHILIPPINES, OCT. 13-14. U.S. MARINE 1ST LIEUTENANT ZACHERY VOGT, SCOUT SNIPER PLATOON COMMANDER, HAD THIS TO SAY,

    “KIND OF THE GOAL THAT I HAVE HERE IS TO CONTINUE TO BUILD OUR FRIENDSHIPS. WE’VE ALREADY MET A LOT OF GUYS THAT ARE REALLY SAVVY AND WE’VE BEEN ABLE TO BUILD A STRONG PARTNERSHIP WITH THEM. AS I CONTINUE TO TRAIN MY MARINES ALONGSIDE THE PHILIPPINOS, I’VE BEEN ABLE TO LEARN THINGS FROM THEIR LIEUTENANTS, AND THEIR CAPTAIN, AS WELL AS MY MARINES HAVE BEEN ABLE TO LEARN SOME THINGS FROM THE PHILIPPINOS AS WELL.”

    AND HIS COUNTERPART FROM THE PHILIPPINE MARINES 1ST LIEUTENANT LANCE DY ADDED THIS,

    “THIS IS ONE OF THE BEST LEARNING EXPERIENCES WE COULD HOPE TO HAVE. SHARING STORIES, COMBAT OR OTHERWISE, IT JUST REALLY GIVES US A BETTER PERSPECTIVE OF HOW LIFE IS ON THE OTHER SIDE OF THE GLOBE. WE’RE JUST REALLY DAMN PROUD TO BE WORKING WITH ONE OF THE MOST ELITE FORCES IN THE WORLD.”

    THAT’S IS FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.16.2019
    Date Posted: 10.18.2019 10:01
    Category: Newscasts
    Audio ID: 60953
    Filename: 1910/DOD_107347709.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Live Fire
    Philippines
    Scout Sniper Platoon
    DMAMAMM
    DMAPROD
    KAMANDAG 3

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Connect My Placements
  •   Download Audio
  •   Download Closed Caption
  •   Download Transcript
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio
  • Flag/Report Audio

    • LEAVE A COMMENT

    Flag Asset

    Marine Minute