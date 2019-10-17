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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    10.17.2019

    Audio by Cpl. Nathan Hall 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M CORPORAL NATHAN HALL WITH YOUR MARINE MINUTE.

    IMPROVISE, ADAPT AND OVERCOME, THAT'S JUST WHAT ONE MARINE DID.

    STAFF SERGEANT ELISSA PEDELTY RECENTLY RECEIVED THE NAVY AND MARINE CORPS ACHIEVEMENT MEDAL FOR HER WINNING IDEA IN DESIGNING AN ENVIRONMENTAL CONTROL UNIT DUCT COVER AT MAKERSPACE, ABOARD CAMP LEJEUNE, NORTH CAROLINA. MAKERSPACE IS AN INNOVATION CHALLENGE WHERE MARINES AND SAILORS WITH SKILLS IN COMPUTERS, MACHINING, TECHNOLOGY, SCIENCE, DIGITAL ART, ELECTRONIC ART, AND MANY MORE CAN SUBMIT INNOVATIVE IDEAS TO DESIGN. MAKERSPACE ALLOWS THE CULTURE TO EXPLORE NEW IDEAS TO IMPROVE POLICIES, PROCEDURE OR PRODUCTS THAT WOULD HELP IMPROVE BOTH THEIR LOCAL UNITS OR THE MARINE CORPS AS A WHOLE. ONE FAMOUS EXAMPLE OF INVENTIONS THAT MARINES HAVE BROUGHT FORWARD INCLUDES THE GUNSHOT WOUND CLOTTING POUCH FOR SAPI PLATE CARRIERS CREATED BY CORPORAL MATTHEW LONG.

    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.17.2019
    Date Posted: 10.17.2019 16:08
    Category: Newscasts
    Audio ID: 60952
    Filename: 1910/DOD_107345113.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 8
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Nathan Hall, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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