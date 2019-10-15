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    Marine minute

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    UNITED STATES

    10.15.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.


    U.S. SERVICE MEMBERS WITH TASK FORCE SAN FRANCISCO, ALONG WITH LOCAL EMERGENCY AGENCIES, PARTICIPATED IN THE DEFENSE SUPPORT TO CIVIL AUTHORITIES EXERCISE, DURING SAN FRANCISCO FLEET WEEK 2019. SAN FRANCISCO FLEET WEEK ALLOWS THE MARINE CORPS TO SHARE THEIR CRISIS RESPONSE SKILLS WITH CIVIL AUTHORITIES, IMPROVING EMERGENCY RESPONSE CAPABILITIES.

    1ST LIEUTENANT CHRISTIE FARMER, THE COMMUNICATIONS OFFICER OF COMBAT LOGISTICS BATTALION 15, 1ST MARINE LOGISTICS GROUP, HAD THIS TO SAY “WE HAVE ALL BRANCHES PRESENT HERE TODAY, WE’RE INTEGRATING WITH EACH OTHER AND INTEROPERABILITY IS A BIG KEY FACTOR FOR US, AS WELL AS INTEGRATING IN WITH THE CIVILIANS. WE DO HAVE CERTAIN TACTICAL ASSETS THAT ARE CAPABLE OF HELPING REMOVE WHAT THIS YEAR’S THEME IS RUBBLE REMOVAL. WE HAVE OUR BULLDOZERS, WE HAVE CERTAIN M-T-V-Rs, DUMP TRUCKS, THINGS LIKE THAT ON DISPLAY THAT WOULD COME IN TO USE FOR HELPING REMOVE THE DEBRIS FOR THINGS LIKE AN EARTHQUAKE” (:27)


    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.15.2019
    Date Posted: 10.16.2019 08:50
    Category: Newscasts
    Audio ID: 60914
    Filename: 1910/DOD_107337791.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 10
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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