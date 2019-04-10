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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    10.04.2019

    Audio by Pfc. Garrett Gillespie 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M CPL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    IN THE SNOW OF FAR-OFF NORTHERN LANDS, AND IN SUNNY TROPIC SCENES, LIKE THE SHORES OF MALAYSIA. MARINES AND SAILORS WITH 3RD MARINE DIVISION WORK CLOSELY WITH THE MALAYSIAN ARMED FORCES DURING TRAINING OPERATION TIGER STRIKE IN MALAYSIA, OCTOBER 3RD. DURING THIS EXERCISE MARINES AND SAILORS TRADE COMMON KNOWLEDGE WITH THE MALAYSIAN ARMED FORCES ON PROPER AMBUSH TECHNIQUES AS WELL AS CARRYING OUT CASUALTY EVACUATIONS IN THE BATTLEFIELD. TIGER STRIKE FOCUSES ON STRENGTHENING JOINT MILITARY OPERATIONAL CAPABILITIES, INCREASING READINESS FOR MARINES AND ALLIES BY PRACTICING FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE, DISASTER RELIEF AND AMPHIBIOUS AND JUNGLE WARFARE OPERATIONS. THIS EXERCISE PROMOTES CULTURAL EXCHANGES BETWEEN THE MALAYSIAN ARMED FORCES AND THE U.S. NAVY-MARINE CORPS TEAM

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.04.2019
    Date Posted: 10.04.2019 15:19
    Category: Newscasts
    Audio ID: 60703
    Filename: 1910/DOD_107307640.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by PFC Garrett Gillespie, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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