(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    10.03.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CPL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    ONCE A MARINE ALWAYS A MARINE, AND THAT INCLUDES MARINES GETTING READY TO TRANSITION OUT OF ACTIVE SERVICE. THE MARINE CORPS TRANSITION READINESS PROGRAM HAS EVOLVED FROM A ONE-TIME TRAINING EVENT INTO A SELF-GUIDED PROCESS THAT GIVES MARINES MORE TIME AND OPPORTUNITIES FOR A SUCCESSFUL TRANSITION TO A NEW CAREER.

    BEGINNING AT LEAST A YEAR IN ADVANCE OF A MARINE'S END OF ACTIVE SERVICE, THE PROGRAM EMPHASIZES A MORE PROACTIVE APPROACH. IT ENABLES MARINES TO FORMULATE EFFECTIVE POST-TRANSITION EMPLOYMENT OR EDUCATIONAL GOALS, AND WORK TOWARDS THEM DURING THEIR TRANSITION READINESS SEMINAR. HAVING THE OPPORTUNITY TO START THE TRANSITION PROCESS EARLIER AND ON AN INDIVIDUALLY FOCUSED BASIS ALLOWS MARINES TO USE MORE MARINE & FAMILY PROGRAMS RESOURCES FROM PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT STAFF. TO FIND OUT ABOUT ALL THE AVAILABLE RESOURCES, GO ONLINE TO USMC-MCCS.ORG/SERVICES.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.03.2019
    Date Posted: 10.03.2019 16:32
    Category: Newscasts
    Audio ID: 60682
    Filename: 1910/DOD_107303395.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    MCCS
    Transition
    TRS
    Marine and Family Programs
    Transition Readiness Program
    DMAMAMM
    DMAPROD

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Connect My Placements
  •   Download Audio
  •   Download Closed Caption
  •   Download Transcript
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio
  • Flag/Report Audio

    • LEAVE A COMMENT

    Flag Asset

    Marine Minute