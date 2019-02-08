(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    08.02.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    MARINES IN OKINAWA, JAPAN PARTICIPATED IN A MASS CASUALTY SIMULATION AT THE TACTICAL MEDICAL SIMULATION CENTER ON CAMP HANSEN, AUGUST 1. THE TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE COURSE ENABLES MARINES TO PROVIDE LIFE-SAVING CARE TO COMBAT CASUALTIES.

    ALSO IN THE CORPS, MARINE MEDIUM TILTROTOR SQUADRON 265 ATTACHED TO THE 31ST MARINE EXPEDITIONARY UNIT, CONDUCTED FLIGHT OPERATIONS ABOARD THE AMPHIBIOUS ASSAULT SHIP USS WASP IN THE CORAL SEA, OFF THE COAST OF AUSTRALIA, AUGUST 1. THE WASP, FLAGSHIP OF THE WASP AMPHIBIOUS READY GROUP, IS OPERATING IN THE INDO-PACIFIC REGION TO ENHANCE JOINT OPERATIONAL CAPABILITIES WITH PARTNERS. THE MEU SERVES AS A READY-RESPONSE FORCE FOR ANY TYPE OF CONTINGENCY, WHILE SIMULTANEOUSLY PROVIDING A FLEXIBLE AND LETHAL CRISIS RESPONSE FORCE READY TO PERFORM A WIDE RANGE OF MILITARY OPERATIONS OR HUMANITARIAN EFFORTS.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.02.2019
    Date Posted: 08.02.2019 12:32
    Category: Newscasts
    Audio ID: 59128
    Filename: 1908/DOD_107081548.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Okinawa
    Pacific
    31st MEU
    USS WASP
    Combat Casualty Care
    DMAMAMM
    DMAMPROD
    Tiltrotor Squadron 265

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Connect My Placements
  •   Download Audio
  •   Download Closed Caption
  •   Download Transcript
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT