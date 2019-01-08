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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    08.01.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    MARINES PARTICIPATED IN AN ARTILLERY RELOCATION TRAINING PROGRAM IN OJOJIHARA, JAPAN, JULY 27. WHILE THE MAIN FOCUS OF THE TRAINING IS ARTILLERY FIRE, THE PROGRAM ALSO FOCUSES ON OTHER COMPONENTS WHICH CONTRIBUTE TO MISSION SUCCESS. THE PROGRAM IS A REGULARLY SCHEDULED TRAINING EVENT THAT ALLOWS MARINES TO TRAIN IN A DIFFERENT ENVIRONMENT AND ENHANCE THEIR TEAMWORK AND WARFIGHTING CAPABILITIES.
    SFX:

    ALSO IN THE CORPS, MARINES HANG TEN DURING THE COMMANDING GENERAL’S CUP SURF COMPETITION AT SAN ONOFRE BEACH AT CAMP PENDLETON, CALIFORNIA, JULY 31. THE EVENTS ARE HELD ONCE A WEEK THROUGHOUT THE YEAR TO BOOST CAMARADERIE AND HELP MARINES EMPHASIZE FITNESS THROUGH FRIENDLY COMPETITION. KOWABUNGA MARINES!

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.01.2019
    Date Posted: 08.01.2019 11:01
    Category: Newscasts
    Audio ID: 59098
    Filename: 1908/DOD_107076754.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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