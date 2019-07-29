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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    07.29.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    MARINES WITH SCOUT SNIPER PLATOON, 1ST BATTALION, 25TH MARINE REGIMENT PARTICIPATED IN INTEGRATED TRAINING EXERCISE, OR ITX, 5-19. THE MARINES UTILIZED THE M110 SEMI-AUTOMATIC SNIPER SYSTEM AS WELL AS THE M40A6 SNIPER RIFLE DURING THE EXERCISE. AFTER ITX 5-19, 1ST BATTALION, 25TH MARINE REGIMENT WILL BE ACTIVATED AND DEPLOY TO THE INDO-PACIFIC COMMAND TO CONDUCT MULTIPLE EXERCISES ACROSS THE REGION. ITX'S MEASURE UNITS' ABILITIES TO PROVIDE A COHESIVE, TRAINED, AND READY TEAM IN SUPPORT OF SERVICE AND COMBATANT COMMANDER REQUIREMENTS.

    THIS WEEK IN MARINE CORPS HISTORY; JULY 28, 1915. THE UNITED STATES OCCUPATION OF HAITI BEGAN WHEN 330 US MARINES LANDED AT PORT-AU-PRINCE, ON THE AUTHORITY OF US PRESIDENT WOODROW WILSON. THIS BEGAN THE MARINES' LONGEST CARIBBEAN INTERVENTION.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.29.2019
    Date Posted: 07.29.2019 15:28
    Category: Newscasts
    Audio ID: 59073
    Filename: 1907/DOD_107064225.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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