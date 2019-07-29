I'M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.
MARINES WITH SCOUT SNIPER PLATOON, 1ST BATTALION, 25TH MARINE REGIMENT PARTICIPATED IN INTEGRATED TRAINING EXERCISE, OR ITX, 5-19. THE MARINES UTILIZED THE M110 SEMI-AUTOMATIC SNIPER SYSTEM AS WELL AS THE M40A6 SNIPER RIFLE DURING THE EXERCISE. AFTER ITX 5-19, 1ST BATTALION, 25TH MARINE REGIMENT WILL BE ACTIVATED AND DEPLOY TO THE INDO-PACIFIC COMMAND TO CONDUCT MULTIPLE EXERCISES ACROSS THE REGION. ITX'S MEASURE UNITS' ABILITIES TO PROVIDE A COHESIVE, TRAINED, AND READY TEAM IN SUPPORT OF SERVICE AND COMBATANT COMMANDER REQUIREMENTS.
THIS WEEK IN MARINE CORPS HISTORY; JULY 28, 1915. THE UNITED STATES OCCUPATION OF HAITI BEGAN WHEN 330 US MARINES LANDED AT PORT-AU-PRINCE, ON THE AUTHORITY OF US PRESIDENT WOODROW WILSON. THIS BEGAN THE MARINES' LONGEST CARIBBEAN INTERVENTION.
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|Date Taken:
|07.29.2019
|Date Posted:
|07.29.2019 15:28
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|59073
|Filename:
|1907/DOD_107064225.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2019
|Genre
|Newscast
|Location:
|US
|Web Views:
|4
|Downloads:
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|Podcast Hits:
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