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    Muscatatuck Minute May 15, 2019

    Muscatatuck Minute May 15, 2019

    BUTLERVILLE, IN, UNITED STATES

    05.15.2019

    Audio by Master Sgt. Brad Staggs 

    Camp Atterbury Public Affairs

    INTRO: IN SOUTHERN INDIANA, A HOMELAND EMERGENCY RESPONSE EXERCISE TAKES REALISM TO A NEW LEVEL WITH A LITTLE HELP FROM THEIR NEIGHBORS.

    ANNOUNCER: REALISM IS IMPORTANT DURING A MILITARY EXERCISE. IN ORDER TO CREATE THAT REALISM, CIVILIAN ROLE PLAYERS ARE SOMETIMES HIRED TO PLAY THE TOWNS PEOPLE WHO NEED TO BE RESCUED. PEOPLE LIKE AN 84-YEAR OLD NORTH VERNON, INDIANA, RESIDENT NAMED SUE HORTON. SUE HAS BEEN PARTICIPATING IN MILITARY EXERCISES AT MUSCATATUCK URBAN TRAINING CENTER FOR TEN YEARS NOW AND IT’S BECOME LIKE A REUNION EVERY YEAR, SHE SAYS.

    HORTON ACTUALITY: A LOT OF THE ONES THAT I STARTED OUT WITH ARE STILL COMING BACK. IT’S KINDA LIKE OLD HOME WEEK. I JUST ENJOY COMING OUT AND VISITING WITH THEM.

    ANNOUNCER: THE OTHER ROLEPLAYERS CALL SUE “GRANDMA”, TALKING OF HER EVER-PRESENT SMILE AND POSITIVE ATTITUDE…NOT TO MENTION HER ACTING ABILITY. DURING GUARDIAN RESPONSE 19, SUE COULD MAKE ANY FIRST RESPONDER BELIEVE THAT SHE WAS REALLY IN DISTRESS. BUT AFTER BEING A ROLE-PLAYER FOR TH PAST TEN YEARS, WILL SHE BE BACK NEXT YEAR?


    HORTON ACTUALITY: I’M 84. I WAS ABLE TO KEEP UP WITH THEM PRETTY GOOD THIS YEAR, BUT WHO KNOWS WHAT NEXT YEAR WILL BRING. IF I DON’T, I’LL HAVE GOOD MEMORIES.

    ANNOUNCER: TO ALL THE ROLE-PLAYERS LIKE SUE WHO’VE GIVEN US GOOD MEMORIES, THANK YOU. WITH YOUR MUSCATATUCK MINUTE, I’M MASTER SERGEANT BRAD STAGGS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.15.2019
    Date Posted: 05.15.2019 09:08
    Category: Newscasts
    Audio ID: 57858
    Filename: 1905/DOD_106756509.mp3
    Length: 00:01:08
    Year 2019
    Genre News
    Location: BUTLERVILLE, IN, US 
    Web Views: 15
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Muscatatuck Minute May 15, 2019, by MSG Brad Staggs, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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