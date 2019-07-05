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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    05.07.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    AS WE ENTER THE SUMMER MONTHS, ONE THING TO KEEP IN MIND IS THE INCREASED RISK OF HEAT RELATED INJURIES. ACCORDING TO THE DEFENSE HEALTH AGENCY'S APRIL SURVEILLANCE REPORT, THERE WERE OVER 2,200 CASES OF HEAT EXHAUSTION AND OVER 570 CASES OF HEATSTROKE IN ACTIVE DUTY SERVICE MEMBERS. HEATSTROKE WAS MOST COMMON IN THE MARINE CORPS OUT OF ALL THE BRANCHES, HAVING A 21% HIGHER RATE THAN THAT OF THE ARMY. HYDRATION IS KEY, STAY THIRSY MARINES.

    THIS WEEK IN MARINE CORPS HISTORY; MAY 8TH, 1995. IN THE WAKE OF THE MOST DEVASTATING STORM TO HIT THE NEW ORLEANS AREA IN MORE THAN 200 YEARS, A GROUP OF MARINES AND SAILORS FROM MARINE FORCES RESERVE DEMONSTRATED THE QUICK RESPONSE SYNONYMOUS WITH THE NAVY/MARINE CORPS TEAM. WITHIN 24 HOURS OF BEING CALLED, MARINES ASSISTED IN THE EVACUATION OF 2,500 CIVILIANS, AND NAVY CORPSMEN TREATED SCORES OF FLOOD VICTIMS.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.07.2019
    Date Posted: 05.07.2019 14:57
    Category: Newscasts
    Audio ID: 57556
    Filename: 1905/DOD_106720321.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 0
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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