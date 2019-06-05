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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    05.06.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    A CARRIER WING F/A-18F SUPER HORNET PERFORMED AERIAL DEMONSTRATIONS DURING THE 43RD ANNUAL FRIENDSHIP DAY AT MARINE CORPS AIR STATION IWAKUNI. SINCE 1973, IWAKUNI HAS HOSTED THE SINGLE-DAY AIR SHOW DESIGNED TO FOSTER POSITIVE RELATIONSHIPS AND OFFER AN EXCITING EXPERIENCE THAT DISPLAYS THE COMMUNAL SUPPORT BETWEEN THE U.S. AND JAPANESE CITIZENS. THE AIR SHOW ENCOMPASSED VARIOUS U.S. AND JAPANESE STATIC DISPLAY AIRCRAFT, AERIAL PERFORMANCES, FOOD AND ENTERTAINMENT.

    ALSO IN THE CORPS, MARINE CORPS M1A1 ABRAMS TANKS, HUMVEES AND LIGHT ARMORED VEHICLES SIT STAGED AT THE PORT OF PORI FINLAND IN PREPARATION FOR EXERCISE ARROW 2019. EXERCISE ARROW IS AN ANNUAL MULTINATIONAL EXERCISE WITH THE PURPOSE OF TRAINING MECHANIZED INFANTRY, ARTILLERY, AND MORTAR FIELD SKILLS IN A LIVE-FIRE EXERCISE ALONG WITH THE PARTNERS FROM THE FINNISH DEFENSE FORCES.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.06.2019
    Date Posted: 05.06.2019 14:47
    Category: Newscasts
    Audio ID: 57526
    Filename: 1905/DOD_106713526.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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