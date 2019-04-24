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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    04.24.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    U.S. MARINES AND SOLDIERS FROM THE SINGAPORE ARMED FORCES ARE CURRENTLY PARTICIPATING IN THE 23rd ITERATION OF EXERCISE VALIANT MARK. VALIANT MARK IS AN ANNUAL EXERCISE CONDUCTED BY THE MARINE CORPS AND SINGAPORE ARMED FORCES DESIGNED TO INCREASE COOPERATION AND STRENGTHEN MILITARY-TO-MILITARY RELATIONSHIPS THROUGH COMBINED-ARMS INTEGRATION TRAINING. SQUAD LEADER SGT. TYLER THOMAS HAD THIS TO SAY:

    "FOR THE OPENING CEREMONY, WE WERE RIGHT IN WITH THE SINGAPOREAN GUARDS. IT WAS A ONCE-IN-A-LIFETIME EXPERIENCE TO SIT THERE AND HAVE COMMANDS BEING CALLED FROM ANOTHER ARMY. JUST BUILDING RELATIONSHIPS WITH ANOTHER COUNTRY, SITTING SIDE-BY-SIDE HERE IN GARRISON AND ALSO WHEN IT COMES TIME TO PUSH THE FIGHT IN ANOTHER COUNTRY."

    ON THIS DAY IN MARINE CORPS HISTORY, APRIL 24th, 1862, MARINES ABOARD USS PENSACOLA ASSISTED IN THE CAPTURE OF NEW ORLEANS, LOUISIANA DURING THE AMERICAN CIVIL WAR.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.24.2019
    Date Posted: 04.24.2019 15:14
    Category: Newscasts
    Audio ID: 57296
    Filename: 1904/DOD_106672166.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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