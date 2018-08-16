(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    08.16.2018

    Audio by Cpl. Troy Saunders 

    Defense Media Activity - Marines

    I'm Corporal Troy Saunders with your Marine Minute.

    U.S. SECRETARY OF DEFENSE, JAMES MATTIS, RELEASED A MEMO THEMED "DISCIPLINE AND LETHALITY", TO THE ARMED FORCES AUGUST 13TH. IN THE MEMO, SECRETARY MATTIS HIGHLIGHTED SOME MAJOR SUBJECTS REGARDING THE NATIONAL DEFENSE STRATEGY, STATING: "WE ARE THE MOST POWERFUL MILITARY IN THE WORLD. WE MUST HAVE BETTER INDIVIDUAL AND UNIT DISCIPLINE THAN OUR ENEMIES ... THE DISCIPLINE OF TODAY INCLUDES VIGILANT OPERATIONAL SECURITY, PROTECTION OF ELECTRONIC EQUIPMENT, AND RESPONSIBLE SOCIAL MEDIA ACTIVITY. WE MUST DEMONSTRATE RESPECT FOR ALL SERVICE MEMBERS, BUILD TRUST, AND REMOVE THE CANCER OF SEXUAL MISCONDUCT FROM OUR RANKS. WE HAVE NO GOD-GIVEN RIGHT TO VICTORY. DISCIPLINE IS A COMPETITIVE EDGE WE MUST SEEK AND MAINTAIN EACH DAY IF WE ARE TO KEEP AMERICA SAFE FROM ITS ENEMIES. AS GENERAL WASHINGTON LEARNED FIRST-HAND, DISCIPLINE WILL MAKE US STRONGER AND MORE LETHAL. THEREFORE, LET NOTHING PREVENT US FROM BECOMING THE MOST DISCIPLINED FORCE THIS WORLD HAS EVER KNOWN."

    That's it for your Marine Minute, for more news around the Corps go to Marines.mil.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.16.2018
    Date Posted: 08.16.2018 12:25
    Category: Newscasts
    Audio ID: 53410
    Filename: 1808/DOD_105930043.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2018
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Troy Saunders, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    USMC
    U.S. Military
    Pentagon
    Armed Forces
    Secretary of Defense
    Discipline
    DMA
    Defense Media Activity
    National Defense
    SECDEF
    Marine Corps
    Marines
    Marines.mil
    Lethality
    Marine Minute
    James Mattis
    DMAMAMM

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT