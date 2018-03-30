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    180402 - Newscast

    180402 - Newscast

    UNITED STATES

    03.30.2018

    Audio by Cpl. Jonathan Pearson 

    AFN Okinawa

    EXPLOSIVE ORDINANCE DISPOSAL AIRMEN WITH THE 18TH CIVIL ENGINEER SQUADRON ON KADENA AIR BASE TRAIN TO MAKE SURE THAT THEY ARE PREPARED FOR ANY SCENARIO. AIRMAN FIRST CLASS THOMAS BARLEY TALKED TO STAFF SERGEANT PRESTON BROOKS, AN E-O-D JOURNEYMAN WITH THE 18TH CIVIL ENGINEER SQUADRON ABOUT THE LIFE OF AIRMEN IN E-O-D.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.30.2018
    Date Posted: 04.01.2018 18:54
    Category: Newscasts
    Audio ID: 51581
    Filename: 1804/DOD_105462506.mp3
    Length: 00:01:58
    Year 2018
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 180402 - Newscast, by Cpl Jonathan Pearson, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Airmen
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