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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    09.15.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    PILOTING THE ARMY COMBAT READINESS TEST AT FORT LEE, VIRGINIA.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    MEASURING THE ABILITY OF SOLDIERS TO PERFORM IN COMBAT IS SOMETHING THAT THE CENTER FOR INITIAL MILITARY TRAINING HAS BEEN RESEARCHING FOR DECADES. LIEUTENANT COLONEL DAVID FELTWELL IS PILOTING THE ARMY COMBAT READINESS TEST THIS WEEK AT FORT LEE.

    “THIS NEW ACRT 2017, MOVES THE BALL QUITE A BIT UP THE HILL IN TERMS OF TESTING FOR COMBAT SPECIFIC READINESS.”

    TESTING SOLDIERS FOR COMBAT INVOLVES SIX EVENTS, THE STANDING POWER THROW, DEADLIFT, T-PUSH-UP, 250 METER SPRINT, DRAG, CARRY, THE LEG TUCK, AND FINALLY THE 2 MILE RUN. COLONEL FELTWELL BELIEVES THE ACRT WILL HELP FUTURE SOLDIERS IF IMPLEMENTED.

    “THIS WILL CONTROL FOR INJURIES BECAUSE IT PROPERLY CONDITIONS YOU FOR COMBAT, THIS WILL PREPARE YOU FOR THE OCCUPATIONAL TASKS THAT YOU HAVE TO DO AS A SOLDIER.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.15.2017
    Date Posted: 09.15.2017 16:14
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49444
    Filename: 1709/DOD_104850274.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 8
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    Fort Lee
    Army Combat Readiness Test
    David Feltwell

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