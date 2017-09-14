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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    09.14.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    JOINT BASE LEWIS MCCORD TASK FORCE BAYONET SOLDIERS FIGHT WILDFIRES IN OREGON.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    FIGHTING WILDFIRES IN OREGON IS NO LONGER A TRAINING EXERCISE FOR TASK FORCE BAYONET SOLDIERS FROM JOINT BASE LEWIS-MCCORD IN WASHINGTON. SPECIALIST DAWN GARVIN IS ONE OF THE TROOPS TASKED WITH FIRE CONTAINMENT.

    “WE ENDED UP CLEARING SOME OF THE TREELINE, WE ALSO DO MOP-UP, WHICH IS PUTTING OUT ANY HOT SPOTS IN THE FOREST THAT CAN REIGNITE, AND THEN WE DO DIG TRENCH LINES SO IF THE FIRE DOES REACH THAT POINT, IT DOESN’T HAVE ANYTHING TO BURN.”

    WORKING IN CONCERT WITH FIREFIGHTERS, SPECIALIST GARVIN SEES A CONNECTION TO THE ARMY MISSION.

    “WITH THE ARMY YOU HAVE DANGERS, AS FAR AS YOUR ENEMY, AND YOU HAVE SITUATIONAL AWARENESS AND WITH THE FIRE, THE ENEMY IS FIRE, BUT YOU STILL HAVE TO BE VERY AWARE OF YOUR SITUATION, ALL THE HAZARDS THAT YOU CAN COME UPON, AND YOU HAVE TO HAVE A LOT OF TEAMWORK.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.14.2017
    Date Posted: 09.14.2017 17:20
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49431
    Filename: 1709/DOD_104843028.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Oregon
    Wildfires
    Joint Base Lewis-McCord
    Dawn Garvin
    Task Force Bayonent

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