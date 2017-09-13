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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    09.13.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    US ARMY RESEARCH LABORATORY DISCOVERS NEW ALUMINUM NANOPOWER CREATES PURE HYDROGEN FROM URINE.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    RESEARCHING A NEW POWER SOURCE THROUGH A REACTION BETWEEN ALUMINUM NANOPOWDER AND URINE HAS INTRIGUED US ARMY RESEARCH LABORATORY SCIENTISTS AT ABERDEEN PROVING GROUND IN MARYLAND. RESEARCHER DR. KRISTOPHER DARLING VALIDATES THE RESULTS.

    “WHEN WE DEMONSTRATED IT WITH URINE, WE SAW ALMOST A FACTOR OF TWO-FOLD INCREASE IN THE REACTION RATES AND SO IN SOME WAYS WE’RE ALL VERY EXCITED BECAUSE IT OPENS IT UP FOR ADDITIONAL POTENTIAL APPLICATIONS THAT THE RATES ARE SO FAST AND SO EFFICIENT.”

    TRANSLATING THIS REACTION TO A POWER SOURCE VIA FUEL CELLS, RESEARCHER DR. ANIT GIRI IS CONTINUING TO EXPLORE THE POTENTIAL OF THIS PROJECT.

    “USING THE FUEL CELLS YOU CAN GENERATE POWER, ONE KILOGRAM OF ALUMINUM POWDER CAN PRODUCE 220 KILOWATTS OF POWER IN THREE MINUTES.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.13.2017
    Date Posted: 09.13.2017 16:51
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49422
    Filename: 1709/DOD_104838579.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 13
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Aberdeen Proving Grounds
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    Kristopher Darling
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