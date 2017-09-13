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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    09.13.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    NATIONAL GUARD NATURAL DISASTER RESPONSE UPDATE FROM BG GLENN HAGLER FROM ARLINGTON, VIRGINIA.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    ADDRESSING NATURAL DISASTER REPSONSES ACROSS THE COUNTRY, BRIGADIER GENERAL GLENN HAGLER, VICE DIRECTOR OF DOMESTIC OPERATIONS FOR THE NATIONAL GUARD, CLARIFIES THAT HURRICANE HARVEY IS STILL A SIGNIFICANT MISSION.

    “IN TEXAS THERE’S ABOUT 16,000 STILL ON DUTY THERE, AND WE EXPECT THEM TO HOLD AT THAT LEVEL FOR A FEW MORE DAYS.”

    RECOVERY FROM HURRICANE IRMA IS CALLING ON NATIONAL GUARD SOLDIERS TO ASSIST.

    “IN FLORIDA, WE’RE ALREADY REACHING ABOVE 3,000 ON OUR WAY TO 7,000; WE’LL PROBABLY TOUCH 8,000 HERE VERY SOON.”

    FIGHTING WILDFIRES IN THE WESTERN STATES IS ALSO A MISSION OF THE NATIONAL GUARD.

    “AND THEN WE’VE GOT ABOUT 1300 WORKING JUST FOREST FIRES IN THE WESTERN STATES TODAY AS WELL. THERE’S NATIONAL GUARD FORCES EXPANDING CIVIL AUTHORITY AND THEIR ABILITY TO DEAL WITH THE HAZARDS.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.13.2017
    Date Posted: 09.13.2017 16:52
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49420
    Filename: 1709/DOD_104838577.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 13
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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