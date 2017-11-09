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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    09.11.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    HURRICANE HARVEY RECOVERY UPDATE FROM BG PATRICK HAMILTON IN BEAUMONT, TEXAS AND OREGON NATIONAL GUARD TRAINS TO FIGHT WILDFIRES.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    SUPPLYING SURVIVORS OF HURRICANE HARVEY IN TEXAS WITH WATER AND FOOD IS NOW THE MISSION OF THE TEXAS MILITARY DEPARTMENT. COMMANDER, BRIGADIER GENERAL PATRICK HAMILTON, EXPLAINS HOW THINGS HAVE CHANGED.

    “WHEN THIS FIRST STARTED OUR PRIMARY MISSION WAS SEARCH AND RESCUE, THEN WE HAVE THE CAPABILITY AFTER THAT TO SUPPORT THE LOCAL OFFICIALS WITH RESOURCES FOR POINTS OF DISTRIBUTION.”

    PREPARING TO FIGHT WILDIFRES, THE 4TH AND 5TH WAVES OF OREGON NATIONAL GUARD SOLDIERS ACTIVATED TRAIN IN ROSEBURG. FIRST LIEUTENANT ANTHONY HESS FROM ALPHA COMPANY 1ST BATTALION, 186TH INFANTRY REGIMENT EMPHASIZES THAT THEY ARE READY.

    “COMING THROUGH THIS LITTLE MINI-ACADEMY THAT THEY’VE DESIGNED FOR US, I FEEL LIKE IT’S GOING TO SET US UP FOR SUCCESS SO I'M REALLY LOOKING FORWARD TO APPLYING THE KNOWLEDGE THAT THEY’VE GIVEN TO US.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.11.2017
    Date Posted: 09.11.2017 16:22
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49369
    Filename: 1709/DOD_104825962.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 7
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    Wildfires
    Oregon National Guard
    Anthony Hess

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