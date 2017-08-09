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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    09.08.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    OPERATION INHERENT RESOLVE UPDATE FROM COLONEL RYAN DILLON IN BAGHDAD, IRAQ.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    INHERENT RESOLVE MISSIONS ARE CREATING RESULTS IN IRAQ AND SYRIA. OPERATION INHERENT RESOLVE SPOKESMAN COLONEL DILLON SAYS THAT THE COALITION IS MAKING PROGRESS.

    “IRAQI SECURITY FORCES ROLLED OVER ISIS IN DECISIVE OPERATIONS IN TAL AFAR, STABILIZATION CONTINUES IN MOSUL, AS FEDERAL POLICE, LOCAL POLICE, AND TRIBAL FORCES CONDUCT SECURITY OPERATIONS IN BOTH EAST AND WEST MOSUL.”

    SPEAKING ABOUT ACTIONS IN SYRIA, COLONEL DILLON AFFIRMS THAT ISIS IS ON THE RUN IN RAQQA.

    “OUR PARTNERS IN THE SYRIAN DEMOCRATIC FORCES MADE SIGNIFICANT GAINS IN RAQQA, CLEARING THE REMAINING AREA OF THE OLD CITY AND RECLAIMING CRITICAL MEDICAL AND RELIGIOUS INFRASTRUCTURE FROM ISIS.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.08.2017
    Date Posted: 09.08.2017 15:51
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49352
    Filename: 1709/DOD_104817239.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 17
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Syria
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