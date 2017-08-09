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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    09.08.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    ARMY CORPS OF ENGINEERS PREPARES FOR HURRICANE IRMA RESPONSE.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    PREPARING FOR HURRICANE IRMA’S PREDICTED LANDFALL IN FLORIDA IS ON THE RADAR. THE US ARMY CORPS OF ENGINEERS DEPUTY COMMANDING GENERAL FOR CIVIL AND EMERGENCY OPERATIONS, MAJOR GENERAL ED JACKSON, LAYS OUT THEIR RESPONSE PLAN.

    “WE PROVIDE INFRASTRUCTURE ASSESSMENT, TEMPORARY ROOFING, TEMPORARY EMERGENCY POWER, WE HELP WITH DEBRIS ASSESSMENT AND REMOVAL OPERATIONS, AND WE ALSO WORK WITH TEMPORARY HOUSING.”

    ADDRESSING DAMAGES THAT HAVE ALREADY OCCURRED IN THE CARIBBEAN, MAJOR GENERAL JACKSON AFFIRMS THE CORPS OF ENGINEERS’ COMMITMENT TO THOSE AFFECTED BY THE STORM.

    “WHAT WE’RE DOING RIGHT NOW IN IRMA IS WE HAVE TECHNICAL EXPERTS THAT ARE DEPLOYED, WE HAVE SPECIALIZED TEAMS ON TEMPORARY POWER RESTORATION, WE ARE BEGINNING TO DO SOME ASSESSMENTS ON THE DAMAGES IRMA HAS LEFT COMING THROUGH THE US VIRGIN ISLANDS AND PUERTO RICO, AND WE’RE GEARING UP FOR WHAT WE THINK IS GOING TO HAPPEN IN FLORIDA.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.08.2017
    Date Posted: 09.08.2017 15:52
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49351
    Filename: 1709/DOD_104817238.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 18
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Army Corps of Engineers
    Ed Jackson
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