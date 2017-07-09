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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    09.07.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    EXERCISE BULL RUN 2 IN POLAND AND CELEBRATING 25 YEARS OF SERVICE FROM THE JOINT ANALYTICS CENTER IN SEMBACH, GERMANY.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    ENHANCING COHESION AMONG NATO ALLIES IS THE GOAL OF THE BULL RUN TWO EXERCISE HAPPENING IN POLAND. LIEUTENANT COLONEL CHRISTOPHER L’HEUREUX, COMMANDER OF THE ENHANCED FORWARD PRESENCE BATTLE GROUP, AFFIRMS THAT THE TRAINING IS BUILDING STRONGER RELATIONSHIPS.

    “SO IT REALLY TALKS ABOUT SPEEDOF ASSEMBLY AND OUR FREEDOM OF MOVEMENT, IT ALLOWS US TO SHOW BOTH THE POLES AND NATO THAT WE ARE BOTH CAPABLE AND WILLING TO DEFEND NATO AND POLAND.”

    REFLECTING ON THE PAST 25 YEARS OF THE JOINT ANALYTICS CENTER IN SEMBACH, GERMANY, COMMAND DIRECTOR OF INTELLIGENCE, BRIGADIER GENERAL JILL POTTER. SAYS IT IS IMPORTANT TO US EUROPEAN OPERATIONS.

    “THEY’VE SERVED A CRITICAL ROLE IN INDICATIONS AND WARNING, IN AN INCREASINGLY COMPLEX SECURITY ENVIRONMENT THAT INCLUDES 51 COUNTRIES IN THIS AREA OF RESPONSIBILITY.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.07.2017
    Date Posted: 09.07.2017 15:44
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49331
    Filename: 1709/DOD_104812811.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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