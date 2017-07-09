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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    09.07.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    200 TASK FORCE BAYONET SOLDIERS MOBILIZED FOR FIGHTING WILDFIRES IN THE PACIFIC NORTHWEST.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    MOBILIZING TO FIGHT WILDFIRES IN THE PACIFIC NORTHWEST IS NOW THE MISSION FOR 200 TASK FORCE BAYONET SOLDIERS. STAFF SERGEANT JAMES MORRISSEY, A SQUAD LEADER IN THE 23RD BEB, HAS ATTENDED CLASSES TO LEARN HOW TO STOP WILDFIRES.

    “TODAY WE’VE BEEN DOING CLASSES, GETTING READY TO GO OUT, AND BE MORE PREPARED FOR FIGHTING THESE FIRES AND WHAT WE MIGHT SEE OUT THERE AND HOW FIRES REACT TO THE ENVIRONMENT.”

    CONTAINING WILDFIRES WHILE ON ACTIVE DUTY IS UNIQUE. IT IS A COMPLETELY DIFFERENT MISSION AND SKILL SET FROM WHAT STAFF SERGEANT MORRISSEY NORMALLY EXPERIENCES.

    “WE’LL BE USING A LOT OF HAND TOOLS, AXES, SHOVELS, PICKS, STUFF OF THAT NATURE TO HELP MAKE FIRE BREAKS AND TRY AND STOP THE FIRE FROM SPREADING TOO FAR.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.07.2017
    Date Posted: 09.07.2017 15:44
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49330
    Filename: 1709/DOD_104812810.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 13
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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