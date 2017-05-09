(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    09.05.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    DEFENSE SECRETARY MATTIS COMMENTS ON NORTH KOREAN BOMB TEST AT THE WHITE HOUSE AND 4TH SUSTAINMENT BRIGADE COMMANDER ON HURRICANE HARVEY RECOVERY EFFORTS IN TEXAS.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    RESPONDING TO REPORTS OF A NORTH KOREAN HYDROGEN BOMB TEST FROM THE WHITE HOUSE, DEFENSE SECRETARY JIM MATTIS LAID-OUT THE PLANNED RESPONSE OF THE DEFENSE DEPARTMENT.

    “ANY THREAT TO THE UNITED STATES OR ITS TERRITORIES, INCLUDING GUAM, OR OUR ALLIES WILL BE MET WITH A MASSIVE MILITARY RESPONSE, A RESPONSE BOTH EFFECTIVE AND OVERWHELMING.”

    REFLECTING ON THE RECOVERY MISSION AFTER HURRICANE HARVEY IN TEXAS, COLONEL GEOFF KENT, COMMANDER OF THE 4TH SUSTAINMENT BRIGADE AFFIRMS THE ARMY’S COMMITMENT TO HELPING VICTIMS.

    “WHEN YOU COME OUT TO A COUNTY LIKE WALTER COUNTY, AND YOU MEET WITH A LOT OF THE FOLKS HERE IN THE COMMUNITY, YOU UNDERSTAND THE IMPACTS THAT THIS HURRICANE HAS ON IT, AND IT’S GOING TO BE A LASTING ONE, WHATEVER WE GOT TO DO TO SUPPORT THIS EFFORT, TO SUPPORT THESE COMMUNITIES, WE’RE GOING TO DO IT.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.05.2017
    Date Posted: 09.05.2017 16:24
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49290
    Filename: 1709/DOD_104804097.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 35
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    North Korea
    Secretary of Defense
    Texas
    4th Sustainment Brigade
    Geoff Kent
    Jim Mattis
    Hurricane Harvey

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Download Closed Caption
  •   Download Transcript
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT