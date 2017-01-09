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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    09.01.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    3RD ANNUAL SHARP PROGRAM IMPROVEMENT FORUM INTRODUCES MIND’S EYE 2 TRAINING IN ALEXANDRIA, VIRGINIA.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    PRESENTING NEW TRAINING FOR SEXUAL HARASSMENT AND ASSAULT PREVENTION AT THE 3RD ANNUAL SHARP PROGRAM IMPROVEMENT FORUM, DIRECTOR MONIQUE FERRELL HIGHLIGHTS HOW THE PROGRAM HAS PIVOTED. THE NEW PILOT TRAINING PROGRAM, MIND’S EYE 2, DOES NOT FOCUS ON ALL SOLDIERS:

    “WHAT MIND’S EYE 2 IS, IT’S LEADER DEVELOPMENT TRAINING AND WHAT IT DOES IS IT CAUSES THE PEOPLE WHO TAKE THE TRAINING TO DO SELF-REFLECTION.”

    LEARNING NEW STRATEGIES FOR PREVENTION, MS FERRELL DESCRIBES HOW MIND’S EYE 2 CHANGES FROM LISTING NEGATIVE BEHAVIORS.

    “INSTEAD OF FOCUSING ON TELLING PEOPLE DON’T DO THIS, INSTEAD GET PEOPLE TO LOOK WITHIN THEMSELVES AND WANT TO FOCUS ON WHAT DOES IT MEAN TO BE A MEMBER OF THIS TEAM?”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.01.2017
    Date Posted: 09.01.2017 14:29
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49278
    Filename: 1709/DOD_104793774.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    SHARP
    Monique Ferrell
    SHARP Program Improvement Forum

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