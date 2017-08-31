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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.31.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    RESULTS OF 2016 WORKPLACE GENDER RELATIONS SURVEY FROM 3RD ANNUAL SHARP PROGRAM IMPROVEMENT FORUM.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    COMPARING RESULTS OF THE 2016 WORKPLACE AND GENDER RELATIONS SURVEY TO THE 2014 RESULTS AT THE 3RD ANNUAL SHARP PROGRAM IMPROVEMENT FORUM IN ALEXANDRIA, VIRGINIA, SHOW A DECREASE IN SEXUAL ASSAULTS. SHARP PROGRAM DIRECTOR MONIQUE FERRELL EMPHASIZES THE IMPROVEMENT:

    "SO THE GREAT THING WAS THAT IN 2016, THE WGRA, WE HAD A DECREASE IN PREVELANCE.”

    SURVEY QUESTIONS ABOUT SEXUAL HARRASSMENT AND ASSAULT WERE ANSWERED ACROSS THE SERVICES, BUT MS FERRELL HIGHLIGHTS HOW THE ARMY HAS MADE A DIFFERENCE.

    “IT WAS DOD WIDE, BUT I WILL TELL YOU THAT THE ARMY NUMBERS DROVE THAT DECREASE.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.31.2017
    Date Posted: 08.31.2017 16:44
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49257
    Filename: 1708/DOD_104789055.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    SHARP
    Monique Ferrell
    SHARP Program Improvement Forum

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