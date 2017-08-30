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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.30.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    CAMP ZAMA CELEBRATES WOMEN’S EQUALITY DAY AND US ARMY EUROPE SELECTS ITS TOP WARRANT OFFICER AT GRAFENWOEHR.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    COMMEMORATING THE PASSAGE OF THE 19TH AMENDMENT TOOK CENTER STAGE AT CAMP ZAMA, JAPAN, IN RECOGNITION OF WOMEN’S EQUALITY DAY. SPECIALIST LAURA MEDINA, WHO PARTICIPATED IN THE EVENT, APPRECIATES THE OPPORTUNITY TO HONOR SUFFRAGETTES.

    “I REALIZE THAT IT’S IMPORTANT TO HAVE A VOICE, ESPECIALLY AS A WOMAN, AND THIS IS OUR DAY.”

    ALSO IN THE NEWS EARNING THE FIRST TOP WARRANT OFFICER AT US ARMY EUROPE’S BEST WARRIOR COMPETITION IN GRAFENWOEHR IS NO EASY TASK. CHIEF WARRANT OFFICER TWO KRISTOPHER GILLESPIE FACED TOUGH COMPETITION FROM 22 PARTICIPANTS.

    “IT’S VERY HUMBLING, TO BE NAMED THE FIRST BEST WARRIOR WARRANT OFFICER, IT’S BEEN MY HONOR TO BE ABLE TO BE OUT HERE AND COMPETE WITH ALL THESE GREAT SOLDIERS.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.30.2017
    Date Posted: 08.30.2017 16:50
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49239
    Filename: 1708/DOD_104784009.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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