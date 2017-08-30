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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.30.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    TEXAS NATIONAL GUARD PROVIDES SHELTER AND WATER AFTER HURRICANE HARVEY.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    RISING WATERS IN THE AFTERMATH OF HURRICANE HARVEY ARE CHALLENGING THE TEXAS NATIONAL GUARD IN HOUSTON. THE NORTHEAST WATER PURIFICATION PLANT, ONE OF THREE THAT PROVIDE DRINKING WATER TO HOUSTON, IS FLOODING. LIEUTENANT COLONEL TRAVIS WALKER, TEXAS NATIONAL GUARD PUBLIC AFFAIRS OFFICER, LAYS OUT THE GUARD’S RESPONSE.

    “ONE OF THE THINGS THAT WE ARE DOING IS TO HAVE POINTS OF DISTRIBUTION WHERE GUARDSMEN ARE MANNING THOSE POINTS OF DISTRIBUTION AND PROVIDING FOOD AND WATER TO THE CIVILIAN POPULATION.”

    SHELTERING SURVIVORS FROM THE STORM IS ANOTHER PART OF THE MISSION FOR THE TEXAS NATIONAL GUARD. LIEUTENANT COLONEL WALKER AFFIRMS THE GUARD’S CONTINUING EFFORTS FOR THEIR COMMUNITY.

    “WE ARE HOUSING PEOPLE IN THE THOUSANDS, WE HAVE TAKEN EVACUEES AND ARE PROVIDING SHELTER OPERATIONS FOR THEM AT MULTIPLE LOCATIONS IN THE IMPACTED AREA.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.30.2017
    Date Posted: 08.30.2017 16:50
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49238
    Filename: 1708/DOD_104784008.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 15
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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