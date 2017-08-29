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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.29.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    PRESIDENT TRUMP SPEAKS ABOUT HURRICANE HARVEY RECOVERY.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    VISITING TEXAS, PRESIDENT DONALD TRUMP CAN SEE HURRICANE HARVEY’S LASTING DAMAGE. THE STORM IS POURING AN ESTIMATED 50 INCHES OF RAIN ON THE GREATER HOUSTON AREA, CAUSING FLOODING. THIS DAMAGE IS ON TOP OF THE HURRICANE WINDS THAT PREVIOUSLY BATTERED THE COMMUNITY. PRESIDENT TRUMP EMPHASIZES THE IMPACT OF HURRICANE HARVEY.

    “THIS WAS OF EPIC PROPORTIONS; NO ONE HAS EVER SEEN ANYTHING LIKE THIS.”

    MOVING FORWARD WITH ACTIVATING ALL 12,000 MEMBERS OF THE TEXAS NATIONAL GUARD, GOVENOR GREG ABBOTT IS ALSO RECEIVING ASSISTANCE FROM OTHER STATES, THE COAST GUARD AND FEDERAL AGENCIES. PRESIDENT TRUMP PLANS TO KEEP SUPPORTING TEXANS WITH NEEDED PERSONNEL AND SUPPLIES.

    “WE WANT TO DO IT BETTER THAN EVER BEFORE, WE WANT TO BE LOOKED AT IN FIVE AND TEN YEARS AS THIS IS THE WAY TO DO IT.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.29.2017
    Date Posted: 08.29.2017 17:47
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49224
    Filename: 1708/DOD_104778417.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    Texas
    Donald Trump
    Hurricane Harvey

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