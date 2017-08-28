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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.28.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    EXERCISE GLOBAL MEDIC AT FORT MCCOY AND ARMY RESERVE DRILL SERGEANTS DEPLOY TO FORT LEONARD WOOD.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    EXPERIENCING A DEPLOYMENT ENVIRONMENT DURING EXERCISE GLOBAL MEDIC AT FORT MCCOY, WISCONSIN HELPS LICENSED PRACTICAL NURSE PRIVATE FIRST CLASS CHRISTIANA SMILEY DEVELOP HER MEDICAL SKILLS.

    “I’VE LEARNED A LOT ABOUT HOW US AS NURSING SERVICES ACT IN THE DEPLOYMENT SETTING, HOW WE SUPPORT INFANTRY UNITS, AND HOW JOINT TASK FORCES COME TOGETHER TO MAKE THE MISSION SUCCESSFUL.”


    DEPLOYING TO THE FRONT LINES OF BASIC COMBAT TRAINING AT FORT LEONARD WOOD, MISSOURI, ARMY RESERVE DRILL SERGEANT CHRISTOPHER KJOS SAYS HIS 12 MONTH TOUR GIVE HIM A LOT TO REFLECT ON.

    “BEFORE WE CAME HERE, IT WAS AN EMPTY BUILDING WITH NO SOLDIERS, WE GOT HERE AND THEN NOW THERE’S 209 SOLDIERS THAT ARE NOW BEING PUT THROUGH BASIC COMBAT TRAINING, THEY’LL BE ADDED TO AMERICA’S FIGHTING FORCE .”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.28.2017
    Date Posted: 08.28.2017 17:51
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49202
    Filename: 1708/DOD_104772008.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Fort Leonard Wood
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