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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.24.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    US ARMY ATHLETES TRAIN FOR THE WINTER OLYMPICS AT LAKE PLACID AND AN OKLAHOMA NATIONAL GUARD PILOT CHASES TORNADOES ON AND OFF DUTY.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    PUSHING A 500-POUND BOBSLEIGH IS THE REALITY FOR SOLDIERS WHO TRAIN UNDER THEIR COACH, CAPTAIN MIKE KOHN, AT LAKE PLACID, NEW YORK. CAPTAIN KOHN SPEAKS ABOUT HOW THESE WORLD CLASS OLYMPIC ATHLETES DO NOT SHRUG OFF THEIR DUTY TO THE ARMY.

    “THE RESPONSIBILITIES THAT WE HAVE AS SOLDIERS, SELFLESS SERVICE, SACRIFICE, DEDICATION, ALL THOSE THINGS ARE VERY IMPORTANT TO OUR ATHLETES.”

    SERVICE IS WHAT DRIVES NATIONAL GUARD AVIATOR CHIEF WARRANT OFFICER FOUR CHASE RUTLEDGE. AS A PILOT FOR HIS LOCAL NEWS STATION AND A SOLDIER, HE IS ABLE TO USE HIS SKILLS TO HELP PROTECT HIS COMMUNITY.

    “THERE HAVE BEEN TIMES WHERE I’VE GONE FROM REPORTING THE TORNADOES TO PUTTING ON MY NATIONAL GUARD UNIFORM AND WORKING IT FROM THE AIR IN A DIFFERENT PLATFORM.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.24.2017
    Date Posted: 08.24.2017 18:04
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49167
    Filename: 1708/DOD_104759832.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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