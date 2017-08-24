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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.24.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    CELEBRATION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF THE BIG RED ONE AT FORT RILEY, KANSAS.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    HONORING THE CONTRIBUTIONS OF SOLDIERS FROM THE FIRST INFANTRY DIVISION WAS IMPORTANT FOR ITS COMMANDER, MAJOR GENERAL JOSEPH MARTIN, AT THE UNIT'S 100TH ANNIVERSARY CELEBRATION. HE SPEAKS ABOUT HOW HIS SOLDIERS HAVE WORKED AS A TEAM TO HONOR THE HISTORY OF THE BIG RED ONE.

    “SPECTACULAR PREPARATION, INCREDIBLE EXECUTION, ALL INDIVIDUALS COMING TOGETHER, WITH THEIR OWN SKILLS, COLLECTIVELY EXECUTING THAT MISSION.”

    REMEMBERING AMERICA'S OLDEST INFANTRY DIVISION IS SOMETHING THAT IS IMPORTANT TO SERGEANT CURTIS RHODES, WHO SPEAKS ABOUT WHAT HIS UNIT MEANS TO HIM.

    “IT’S GREAT TO BE PART OF THE BIG RED ONE, WE’RE THE FIRST INFANTRY DIVISION, WE JUST HAVE SO MUCH LINEAGE AND HISTORY, IT’S JUST AN HONOR TO BE A PART OF THAT.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.24.2017
    Date Posted: 08.24.2017 18:04
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49165
    Filename: 1708/DOD_104759827.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    Big Red One
    1st Infantry Division
    Joseph Martin
    100th Anniversary
    Curtis Rhodes

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