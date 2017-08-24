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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.24.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    COMBINED AVIATION TRAINING FOR THE NATIONAL GUARD IN VERMONT AND US ARMY GARRISON JAPAN CONDUCTS A FULL-SCALE EXERCISE.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    REHEARSING MEDICAL EVACUATION SKILLS IN VERMONT FOR OVER 100 NATIONAL GUARD SOLDIERS FROM FOUR STATES HELPS TO PREPARE THEM FOR FUTURE MISSIONS. HAWAII NATIONAL GUARD SOLDIER 1ST LIEUTENANT JOHN WORTHINGTON DESCRIBES THE SCOPE OF THE EVENT.

    “THE MISSION TODAY IS TO PROVIDE MEDDEVAC SUPPORT, WE HAVE SOLDIERS FROM VERMONT, CONNETICUT, ALABAMA AND HAWAII, FUELERS, PILOTS, CREW CHIEFS, MEDICS, AND FLIGHT OPERATIONS SUPPORT.”

    JOINING TOGETHER WITH JAPANESE FIREFIGHTERS, US ARMY GARRISON JAPAN AT CAMP ZAMA CONDUCTS RESPONSE TRAINING FOR A VARIETY OF EVENTS. COMMANDER PHILLIP GAGE EMPHASIZES HOW REHEARSING SKILLS PROMOTES READINESS.

    “WHAT’S MOST IMPORTANT ABOUT THIS EXERCISE IS OUR ABILITY TO PRACTICE WHAT WE’RE GOING TO DO IN THE EVENT OF A REAL INCIDENT.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.24.2017
    Date Posted: 08.24.2017 18:04
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49164
    Filename: 1708/DOD_104759823.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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