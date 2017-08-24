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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.24.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    JOINT EXERCISE IN ROMANIA AND BEST WARRIOR COMPETITION HEATS UP IN GRAFENWOEHR.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    FLYING FORWARD WITH THEIR ROMANIAN HOSTS AT THE JOINT NATIONAL TRAINING CENTER IN CINCU, SOLDIERS WITH THE 2ND BATTALION, 10TH COMBAT AVIATION BRIGADE HONE THEIR BLACKHAWK WEAPONS SKILLS. CREW CHIEF SERGEANT DEREK SEIFRIEDDESCRIBES THE PARTERNSHIP.

    “I’VE HAD A GREAT EXPERIENCE OUT HERE, IT WAS A CHANCE TO SEE THE WORLD, A CHANCE TO GET FAMILIAR WITH OUR FOREIGN ALLIES, BUILD BONDS, BUILD CLOSER RELATIONSHIPS WITH THEM.”

    GROWING AS SOLDIERS AND LEADERS IS A BENEFIT OF THE US ARMY EUROPE’S BEST WARRIOR COMPETITION AT GRAFENWOER. SERGEANT MAJOR DANIEL PINION TALKS ABOUT HOW COMPETITORS HAVE CHANGED.

    “IT IS AMAZING WE ARE ON DAY THREE AND THE WAY THEY’RE GELLING AS SOLDIERS, IT ONLY HAPPENS IN THE ARMY, IF YOU REALLY WANT TO TEST YOUR PERSONAL COURAGE AND ARMY VALUES THEN THIS IS THE PLACE TO DO IT.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.24.2017
    Date Posted: 08.24.2017 18:04
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49162
    Filename: 1708/DOD_104759821.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 8
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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