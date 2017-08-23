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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.23.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    GENERAL BROOKS SPEAKS ABOUT UNITED STATES FORCES KOREA’S STRATEGY AND BEST WARRIOR COMPETITION CONTINUES IN GRAFENWOEHR.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    SPEAKING FROM OSAN AIR BASE, COMMANDER OF UNITED STATES FORCES KOREA, GENERAL VINCENT BROOKS DISCUSSES STRATEGY IN THE FACE OF NORTH KOREAN AGGRESSIONS FROM LEADER KIM JONG-UN.

    “WHAT WE HAVE TO THINK ABOUT IS, LAYERS OF DEFENSE AND LAYERS OF PROTECTION, TRYING TO MAKE SURE THAT THESE DIPLOMATIC ACTIONS, THESE ECONOMIC ACTIONS, AND THAT STRONG MILITARY FOUNDATION KEEP HIM FROM MAKING THE DECISION IN THE FIRST PLACE.”

    CHALLENGING SOLDIERS IS ALL IN A DAY’S WORK FOR SERGEANT MAJOR MICHEAL SUTTERFIELD, SENIOR NON-COMMISSIONED OFFICER OF US ARMY EUROPE’S BEST WARRIOR COMPETITION IN GRAFENWOEHR, GERMANY. HE DESCRIBES THE EVENTS OF DAY TWO.

    “TODAY TESTS THE SOLDIERS ON SEVERAL DIFFERENT LEVELS, IT IS A VERY LONG DAY, MOVING IN EXCESS OF ABOUT SIX MILES, AS WELL AS THE ADDED STRESSORS OF BEING EVALUATED WITH LITTLE TO NO GUIDANCE.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.23.2017
    Date Posted: 08.23.2017 15:39
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49150
    Filename: 1708/DOD_104754736.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 7
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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