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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    08.22.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    PRESIDENT TRUMP ADDRESSES NATION AND GENERAL NICHOLSON SPEAKS TO AFGHAN ARMY SPECIAL OPERATIONS.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    ADDRESSING THE NATION AND AN AUDIENCE OF SERVICEMEMBERS ON SOUTH PACIFIC STRATEGY AT FORT MYER, VIRGINIA, PRESIDENT DONALD TRUMP HIGHLIGHTS HOW SOLDIERS WILL BE GIVEN RESOURCES TO WIN THE FIGHT IN AFGHANISTAN.

    “MY ADMINISTRATION WILL ENSURE THAT YOU, THE BRAVE DEFENDERS OF THE AMERICAN PEOPLE WILL HAVE THE NECESSARY TOOLS AND RULES OF ENGAGEMENT TO MAKE THIS STRATEGY WORK.”

    SPEAKING TO THE AGHFAN SPECIAL OPERATIONS COMMAND IN AFGHANISTAN, AT THE CEREMONY TO DOUBLE THE SIZE OF THE UNIT FROM A DIVISION TO A CORPS, GENERAL JOHN NICHOLSON, THE COMMANDER OF RESOLUTE SUPPORT, EMPHASIZES THE STAKES OF THE WAR.

    “THE FIGHT AGAINST TERROR IS THE MOST IMPORTANT IN THE WORLD TODAY, THE COSTS OF FAILURE ARE UNIMAGINABLE, WE MUST WIN.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.22.2017
    Date Posted: 08.22.2017 16:41
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49133
    Filename: 1708/DOD_104750924.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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