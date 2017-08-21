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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    08.21.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    PACIFIC ENDEAVOR CONNECTS COUNTRIES AND THE ACTING SECRETARY OF THE ARMY VISITS REDSTONE ARSENAL.

    PREVENTING MISCOMMUNICATION DURING A HUMANITARIAN CRISIS IS THE FOCUS OF THE ANNUAL PACIFIC ENDEAVOR EXERCISE HAPPENING IN SAN JOSE, CALIFORNIA. COLONEL GARY DEFORE, US PACIFIC COMMAND CYBER STRATEGY CHIEF SAYS WORKING WITH THE 20 PARTICIPATING COUNTRIES INCREASES COLLABORATION.

    “THE IMPORTANCE OF PACIFIC ENDEAVOUR IS THAT OTHER NATIONS UNDERSTAND THAT THEY CAN QUICKLY GET SUPPORT FROM OTHER NATIONS.”

    VISITING REDSTONE ARSENAL IN ALABAMA PROVIDES ACTING SECRETARY OF THE ARMY RYAN MCCARTHY CONNECTION TO ITS RESIDENT UNITS LIKE THE MATERIAL COMMAND. HE TALKS ABOUT HOW THE TRIP HELPS WITH IMPENDING BUDGETARY REQUIREMENTS.

    “WE’RE IN THE PROCESS OF BUILDING THE BUDGET, IT’S IMPORTANT FOR ME TO SIT DOWN WITH THE MAJOR COMMAND’S COMMANDERS, UNDERSTAND THEIR PRIORITIES AND THEIR NEEDS SO I CAN BEST REPRESENT THE ARMY IN THIS PROCESS.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.21.2017
    Date Posted: 08.21.2017 16:14
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49111
    Filename: 1708/DOD_104747311.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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