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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    08.21.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    SABER GUARDIAN PARATROOPER REFLECTS ON HER TRAINING AND CELEBRATING THE 100TH ANNIVERSARY OF THE 82ND AIRBORNE FROM KOSOVO.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    HONING HER PARATROOPER SKILLS DURING OPERATION SABER GUARDIAN IN BEZMER BULGARIA HELPS 173RD AIRBORNE MILITARY INTELLIGENCE OFFICER CAPTAIN BRIGID CALHOUN APPRECIATE THE CONTRIBUTIONS OF HER FELLOW SOLDIERS.

    "THE FIGHTING SPIRIT AND CAMARADERIE THAT THESE PARATROOPERS WALK AROUND WITH, IT'S INSPIRING, IT'S AN HONOR TO SERVE WITH PEOPLE AND AN ORGANIZATION LIKE THIS. "

    CELEBRATING THE 100TH ANNIVERSARY OF THE 82ND AIRBORNE ALL AMERICAN UNIT HAPPENS FROM A HILLTOP ON A NATO MISSION IN KOSOVO FOR COMMANDER LIEUTENANT COLONEL KEVIN TAYLOR OF THE 3RD BATTALION 3-19TH AIRBORNE FIELD ARTILLERY UNIT.

    "AS WE REFLECT UPON THE ACCOMPLISHMENTS OF THE 82ND AIRBORNE DIVISION OVER THE PAST 100 YEARS, AMERICA'S GUARD OF HONOR STANDS READY TO PROTECT OUR NATION'S INTERESTS ACROSS THE GLOBE."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.21.2017
    Date Posted: 08.21.2017 16:14
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49108
    Filename: 1708/DOD_104747308.mp3
    Length: 01:06:12
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    82nd Airborne
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