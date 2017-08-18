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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    08.18.2017

    Courtesy Audio

    Defense Media Activity - Army

    ARMY HIGHLIGHTS VEHICLE UPGRADES

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    ABERDEEN PROVING GROUND'S HOSTED STRYKER LETHALITY DAY, THE PROJECT MANAGER FOR THE GROUND COMBAT SYSTEMS' STRYKER BRIGADE COMBAT TEAM, COLONEL GLENN DEAN, DISCUSSES THE UPGRADES FOR THE STRYKER INFANTRY CARRIER VEHICLE DRAGOON.

    "IT STILL CARRIES THE 11 SOLDIERS IT WAS ORIGINALLY DESIGNED TO DO AND HAS TO TAKE ON THE TURRET AND THE CANON AS WELL, WE WERE ABLE TO DO THAT BECAUSE WE WERE RELYING ON THINGS THAT WERE MATURE ."

    NEXT GENERATION COMBAT VEHICLE PROGRAM INTEGRATOR LT COL DAVID CENTENO TELLS US ABOU T THE ARMYS NEW ZERO EMISSION HYDROGEN VEHICLES UNVEILING IN NEW YORK CITY.

    "WE'RE VERY EXCITED FOR THE OPPORTUNITY TO PARTNER WITH GM AND WHAT IT MEANS IS THE IMPLICATIONS FOR FUTURE CAPABILITIES ARE ENORMUS ESPECIALLY OPERATING UNDETECTED IN THE COMBAT FIELD."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.18.2017
    Date Posted: 08.18.2017 13:42
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49094
    Filename: 1708/DOD_104738654.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Location: US
    Web Views: 10
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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