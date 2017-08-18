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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    08.18.2017

    Audio by Spc. Angel Vasquez 

    Defense Media Activity - Army

    U.S. Soldiers participated in the celebration of the 97th Anniversary of Poland’s Armed Forces Day.

    NATO ALLIES CAME TOGETHER IN WARSAW POLAND TO CELEBRATE THE 97TH ANNIVERSARY OF POLANDS ARMED FORCES DAY. COMMANDING GENERAL OF U-S ARMY EUROPE, LIEUTENANT GENERAL BEN HODGES, SAYS THE OCCASION WAS SPECIAL FOR THE SOLDIERS WHO PARTICPATED.

    “THE MANIFESTATION OF POLAND’S COMMITMENT TO SECURITY FOR THE ALLIANCE, SO TO BE HERE TODAY, TO BE A PART OF THAT TO HAVE OUR SOLDIERS MARCHING AS PART OF THIS, THAT’S A HUGE DAY FOR US.”

    UNITED STATES AMBASSADOR TO POLAND, PAUL JONES, SAYS THE EVENT SHOWS THE STRONG BOND THE NATO ALLIES HAVE CREATED BY WORKING TOGETHER TO ACHIEVE A SECURE AND STABLE EASTERN EUROPE.

    “I THINK WE WILL HAVE SEEN THAT THIS WAS A TRANSFORMATIONAL TURNING POINT IN THE CAPABILITIES AND UNITY OF NATO, ESPECIALLY IN THIS REGION OF NATO AND I THINK POLAND IS A BIG PART OF THAT, AND I THINK WE SAW THAT TODAY.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS. NOW BACK TO THE JOE SHOW ON A-F-N THE EAGLE. SERVING AMERICA'S BEST.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.18.2017
    Date Posted: 08.18.2017 13:42
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49089
    Filename: 1708/DOD_104738151.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SPC Angel Vasquez
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SPC Angel Vasquez, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    NATO
    Ben Hodges
    Paul Jones
    Poland armed forces day

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