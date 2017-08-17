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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.17.2017

    Audio by Spc. Angel Vasquez 

    Defense Media Activity - Army

    Soldiers of the 82ND Airborne gather to celebrate the 100th anniversary of the All-American Airborne Division.

    SPECIALIST ANGEL VASQUEZ, SOLDIERS RADIO NEWS

    VETERANS OF THE 82ND AIRBORNE DIVISION GATHERED AT LAKELAND LINDER REGIONAL AIRPORT TO CELEBRATE THE 100TH ANNIVERSARY OF THE ALL-AMERICAN DIVISION. U-S ARMY VERTERAN OF THE 82ND AIRBORNE BRIAN CADDOW SAYS AIRBORNE SOLDIERS ARE UNLIKE OTHERS BECAUSE OF THEIR READINESS TO FACE ANY SITUATION.

    “WELL WHAT MAKES US SPECIAL IS WE HAVE THE WILLINGNESS TO JUMP OUT OF AN AIRPLANE ANYWHERE IN THE WORLD, INTO A COMBAT SITUATION.”

    HE GOES ON TO DESCRIBE THE ABILITY OF AIRBORNE SOLDIERS TO BE THE FIRST BOOTS ON THE GROUND DURING ANY SITUATION AND LEAD THE WAY FOR THE SOLDIERS THAT FOLLOWED.

    “TYPICALLY THE AIRBORNE IS THE FIRST TO GO. OUR MISSION WAS TO JUMP IN BEHIND ENEMY LINES AND CONDUCT OPERATIONS UNTIL EVERYBODY ELSE GOT THERE.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.17.2017
    Date Posted: 08.17.2017 15:29
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49074
    Filename: 1708/DOD_104735298.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SPC Angel Vasquez
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SPC Angel Vasquez, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    82 airborne
    brian caddow
    all-american division

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