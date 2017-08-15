(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.15.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips and Spc. Angel Vasquez

    Defense Media Activity - Army

    CBRNE Soldiers at Kadena Air Base have fun while getting some good training and the US Army Reserve's 99th Regional Support Command opens a new facility.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    CHEMICAL BIOLOGICAL RADIOLOGICAL NUCLEAR DEFENSE SOLDIERS WITH THE 1ST BATTALION, 1ST AIR DEFENSE ARTILLERY REGIMENT CONDUCTED TRAINING ON KADENA AIR BASE TO REHEARSE REACTING TO HAZARDOUS AIRBORNE AGENTS. SPECIALIST CARLOS VEGA SAYS WATCHING SOLDIERS RESPOND TO THESE SITUATIONS IS BOTH ENTERTAINING AND EDUCATIONAL.

    "WHAT'S EXCITING FOR ME, PERSONALLY IS JUST SEEING EVERYBODY LIKE REACT TO EVERYTHING. THEY KIND OF HAVE A BETTER INSIGHT OF WHAT COULD POTENTIALLY HAPPEN TO THEM."

    THE U-S ARMY RESERVE'S 99TH REGIONAL SUPPORT COMMAND HELD A RIBBON CUTTING CEREMONY FOR THE NEWLY RENOVATED STAFF SERGEANT JONAH E. KELLEY ARMY RESERVE CENTER. COMMANDER MAJOR GENERAL TROY KOK SAYS THE CHANGES TO THE CENTER WERE MADE TO FIT THE PROGRESSING NEEDS OF THE ARMY.

    "I INVITE YOU TO WALK AROUND AND SEE HOW IT HAS ADJUSTED AND IT HAS CHANGED AS OUR ARMY HAS CHANGED, AS OUR MILITARY HAS CHANGED."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.15.2017
    Date Posted: 08.15.2017 14:15
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49050
    Filename: 1708/DOD_104726316.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 16
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips and SPC Angel Vasquez, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Air Defense Artillery
    Kadena Air Base
    CBRNE
    Carlos Vega
    99th Regional Support Command
    1-1 ADA
    Jonah E. Kelley
    Troy Kok

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Download Closed Caption
  •   Download Transcript
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT