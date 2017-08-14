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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    08.14.2017

    Audio by Spc. Angel Vasquez 

    Defense Media Activity - Army

    U.S. Forces are in Estonia as part of Operation Atlantic Resolve. Participants in Noble Partner 17 came together for the closing ceremony of the combined arms training.

    SPECIALIST ANGEL VASQUEZ, SOLDIERS RADIO NEWS

    U-S FORCES ARE IN ESTONIA AS PART OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE. BRITISH INFANTRY OFFICER, LIEUTENANT COLONEL ANDREW RIDLAND, SAYS THE JOINT FORCE TRAINING HELPS SOLDIERS WORK TOGETHER IN THE FIELD.

    "THIS IS ALL ABOUT INTEROPERABILITY AMERICANS, NATO, BRITS. FRENCH, DANES ALL OPERATING TOGETHER SHOWING THAT WE CAN BE COMBAT READY AND OPERATE WHEREVER AND WHENVER WE NEED TO."

    PARTICIPANTS IN NOBLE PARTNER 17 CAME TOGETHER FOR THE CLOSING CEREMONY OF THE COMBINED ARMS TRAINING. COMMANDER OF THE SECOND CAVALRY REGIMENT, COLONEL PATRICK ELLIS, SAYS THE EXPERIENCE PROVIDED HIM DEEPER INTERACTION AND UNDERSTANDING OF HIS NATO ALLIES.

    "I CAME HERE, I HAD SOME PROFESSIONAL ACQUAINTANCES AND I LEAVE HERE AT THE END OF NOBLE PARTNER WITH SOME VERY CLOSE PERSONAL FRIENDS IN THE GEORGIAN ARMY."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.14.2017
    Date Posted: 08.14.2017 15:39
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49026
    Filename: 1708/DOD_104720625.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SPC Angel Vasquez
    Location: US
    Web Views: 19
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SPC Angel Vasquez, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    Operation Atlantic Resolve
    Patrick Ellis
    Noble Partner 17
    Andrew Ridland

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